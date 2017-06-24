عبرت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها للعملية الإرهابية التى حاولت استهداف الحرم المكى الشريف، مؤكدة تضامن العراق مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة الجماعات الإرهابية التى تستهدف أمنها واستقرارها الداخلى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن هذه المحاولات تظهر مقدار الانحراف الفكرى والعقائدى للعصابات المتبنية لمنهج الإرهاب والتكفير، الذى دفعها لمحاولة الاعتداء على أقدس بيوت الله خلال شهر رمضان الكريم، ما يستوجب جهودا أكبر للقضاء على مصادر دعمها وتمويلها والحواضن الفكرية المتبنيّة لخطابها.