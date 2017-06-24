قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إنها سترد رسمياً على مطالب الدول الأربع.

وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”.

لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية الأربع “غير واقعية”، وفق البيان.

وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر قائمة من 13 مطلباً وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، بهدف زعزعة الاستقرار فيها.

ومن ضمن المطالب التي سربتها قطر إعلامياً، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران، ووقف التحريض الإعلامي القطري.