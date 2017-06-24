مقتل العشرات من مليشيات الحوثيين وصالح فى هجوم للجيش اليمني2017-06-24 10:08:10
قتل حوالى٢٠ من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية في غارة لطائرات دول التحالف العربى فجر اليوم استهدفت تجمعا لها بصرواح غرب محافظة مأرب شرقى اليمن .
ونقل مركز سبأ الاعلامى عن مصدر عسكرى أن الجيش الوطنى حرر الليلة الماضية منطقة المخدرة بالكامل الواقعة في مديرية صرواح والتي كانت تسيطر عليها الميليشيات وسط انهيارات وخسائر كبيرة للمليشيات وانتقلت المعارك الى جبل مرثد الاستراتيجي عقب تحرير أم صياد بالمخدرة .
وأكد المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات قتلوا وجرحوا فى هذه المعارك وبالاضافة الى اسر ١٢ منهم كما استولت قوات الجيش على اسلحة وذخائروسيارة جيب وطقمين عسكريين تركتها المليشيات اثناء فرارها من ارض المعركة .
وأشار الى أن طائرات التحالف شنت أكثر من ست غارات استهدفت تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات.
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