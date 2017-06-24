 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 11:36 صباحاً
روابط سريعة
مقتل العشرات من مليشيات الحوثيين وصالح فى هجوم للجيش اليمني
دبابات الحوثيين

مقتل العشرات من مليشيات الحوثيين وصالح فى هجوم للجيش اليمني

2017-06-24 10:08:10
ا ش ا

قتل حوالى٢٠ من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية في غارة لطائرات دول التحالف العربى فجر اليوم استهدفت تجمعا لها بصرواح غرب محافظة مأرب شرقى اليمن .

ونقل مركز سبأ الاعلامى عن مصدر عسكرى أن الجيش الوطنى حرر الليلة الماضية منطقة المخدرة بالكامل الواقعة في مديرية صرواح والتي كانت تسيطر عليها الميليشيات وسط انهيارات وخسائر كبيرة للمليشيات وانتقلت المعارك الى جبل مرثد الاستراتيجي عقب تحرير أم صياد بالمخدرة .

وأكد المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات قتلوا وجرحوا فى هذه المعارك وبالاضافة الى اسر ١٢ منهم كما استولت قوات الجيش على اسلحة وذخائروسيارة جيب وطقمين عسكريين تركتها المليشيات اثناء فرارها من ارض المعركة .

وأشار الى أن طائرات التحالف شنت أكثر من ست غارات استهدفت تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3