نفى اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحاني الإحصاء والتربية الوطنية والذي يمتحنهما طلاب الثانوية العامة اليوم السبت .

وقال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه لا مجال للحديث عن تسريب الامتحانات مجددا خاصة مع نظام التأمين القوي والتعاون المثمر بين عدة وزارات وجهات لتنفيذ عملية امتحانية نموذجية .

وجدد تأكيده على عدم تسريب إي امتحان واوضح أن كل ما ينشر عقب الساعة التاسعة صباحا من يوم الامتحان يندرج تحت الغش الإلكتروني وتم الوصول إلى جميع الطلاب الذي قاموا بنشر جزء من ورقة الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعامل معهم وفقا للقانون .