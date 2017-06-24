اجتمعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع فريق بعثة البنك الدولي فى ختام زيارتهم لمص التى استغرقت 5 أيام .

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم خلال الاجتماع متابعة وتقييم مدى تقدم برنامج تكافل وكرامة ورصد الدروس المستفادة منه في اطار أن مصر هي أولى الدول العربية التي نفذت برنامج الدعم النقدي المشروط لتوفير الحماية الاجتماعية تماشيا مع تنفيذ حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح البيان أن بعثة البنك ضمت عدد تسعة خبراء وتنوعت أنشطتهم بين الاجتماعات مع مسئولي البرنامج وجولات ميدانية قام بها فريق التقييم في محافظتي الفيوم وبني سويف حيث تفقدوا البرنامج في عدد من المراكز والقرى والتقوا بالمسئولين المحليين وعدد من المستفيدين للتمهيد لزيارات أخرى لعدد من المحافظات للمتابعة وتقييم البرنامج فيها ..واختتمت البعثة الزيارة بلقاء الوزيرة والفريق المسئول عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.

وقد اطلعت البعثة على العمليات والنظم والاستهداف وما تحقق في خطة البرنامج حتى الآن .. وأشادت البعثة بالتوسع الجغرافي الذي تحقق للبرنامج مؤكدة أن هذا التوسع لم يتم على حساب جودة المشروع .. كما أشادت البعثة أيضا بوجود آلية شفافة للمراجعة في ضوء متابعتها وتقييمها لآلية التظلم وآلية المساءلة المجتمعية ودور المحافظين ولجان التحقق المجتمعي.. مشيرة إلى إن الفريق المتخصص بالمتابعة والتقييم التقى بعدد من المستفيدين في معرض جولته بعدد من القرى والمراكز في محافظتي الفيوم وبني سويف.

وأثنت البعثة على وجود تنسيق بين وزارة التضامن مع الوزارات الأخرى خاصة في ضوء إطلاعهم على دليل المشروطية والذي يتعاون البرنامج في تنفيذه مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وأكدت البعثة أن خبراء الفريق اجمعوا في نهاية الزيارة على نتائج التقييم التي اعتبرت برنامج تكافل وكرامة نموذجا رائعا ليس محلياً فقط وإنما على مستوى المنطقة .. وأشاروا إلى إن البنك الدولي بصدد التحضير لزيارة يقوم بها وفود من دول عربية وأولها السودان حيث سيتم استقدامها للاطلاع على تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.

يذكر إن زيارة بعثة البنك الدولي للمتابعة والتقييم هي السابعة منذ بدء تنفيذ البرنامج في العام 2015.. ويمول البنك الدولي البرنامج بقيمة 400 مليون دولار وتم صرف 305 ملايين دولار حتى الآن وبناء على نتائج زيارة البعثة الحالية سيقوم البنك الدولي بصرف الدفعة الجديدة بقيمة 60 مليون دولار.

وتبلغ تكلفة برنامج تكافل وكرامة من الموازنة العامة للدولة ما قيمته 8.2 مليار جنيه وسوف تتجاوز 10 مليارات جنيه بعد إضافة قيمة الزيادة التي أعلنها رئيس الجمهورية مؤخراً والبالغة 100 جنيه المستفيد.