العسكريون الروس في سوريا يوقعون اتفاقا لوقف إطلاق النار في اللاذقية2017-06-24 09:56:49
أعلن ضابط بمركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم السبت، أن قيادة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا وسلطات محافظة اللاذقية وقعتا اتفاقا لوقف إطلاق النار بالمحافظة.
وقال ألكسندر فورونتسوف للصحفيين، حسبما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته قيادة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا وسلطات اللاذقية، يعتبر الأول من نوعه على مستوى المحافظة.
وأشار فورونتسوف إلى أن العسكريين بمركز المصالحة الروسي قدموا مساعدات إنسانية لسكان قرية السركازية بمحافظة اللاذقية السورية.
وكان رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا حول سوريا ألكسندر لافرنتييف قد أفاد بأن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين إلى محيط المناطق الأمنية. ووفقا له، فإنه يمكن أن تشارك بلدان أخرى، ولكن على أساس توافق الآراء فقط.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن بلاده مستعدة لإرسال مراقبين إلى سوريا، إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.
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