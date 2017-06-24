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الخارجية الأمريكية تعتزم رفع العراق وميانمار من قائمة "تجنيد الأطفال"
وزارة الخارجية الامريكية

الخارجية الأمريكية تعتزم رفع العراق وميانمار من قائمة "تجنيد الأطفال"

2017-06-24 09:48:31
أ ش أ

كشف مسئولون أمريكيون عزم وزارة الخارجية الأمريكية استبعاد العراق وميانمار من قائمة أسوأ دول العالم انتهاكا لحظر تجنيد الأطفال.

وأضاف المسئولون وفقا قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت أن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون رفض توصية دبلوماسيين كبار في آسيا والشرق الأوسط كانوا يريدون إبقاء العراق وميانمار ضمن القائمة.. مشيرين إلى أن وزير الخارجية الأمريكي رفض أيضا اقتراحا داخليا بالوزارة بإضافة أفغانستان إلى القائمة.

وأوضح المسئولون أن هذه القرارات اتخذت بعد ضغوط من البنتاجون لتفادي تعقيد منح معونات أمريكية لجيشي العراق وميانمار وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.

يذكر أنه من المتوقع أن يصدر تقرير وزارة الخارجية السنوي عن “المتاجرة بالأشخاص” الثلاثاء المقبل.

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