أدلى جيمس هارمون رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي.

وقال هيرمون في شهادته التي أوردها موقع مجلس الشيوخ الأمريكي على الإنترنت “صندوق المشروعات المصري الأمريكي الذي بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر، وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية”.

وأوضح أن الصندوق رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقال هيرمون إنه تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما قامت بخطوات على مستوى وزرائها كالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتي قامت بعمل جيد في دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدين على المستوى الحكومي والإصلاحات التي يتم تبنيها ستؤدي إلى تحسين الاقتصاد المصري.

وأضاف “في يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن في انتظار موافقة البرلمان، وفي مايو 2017، أصدر البرلمان المصري قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر، ونتج عن هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الآن يمتلك الأساسيات الإقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وتابع “بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التي من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة”.

وتحدث هارمون عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.

وكان آخر لقاء عقد بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون في واشنطن خلال أبريل الماضي، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشاري للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق في مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.