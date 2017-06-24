بالصور.. مناوشة روسية أمريكية "مخيفة" فوق بحر البلطيق2017-06-24 09:39:20
نشرت القوات الجوية الأمريكية، مؤخرا، صورا تظهر حدوث اقتراب شديد بين مقاتلة روسية وطائرة أمريكية، فوق بحر البلطيق.
وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن طائرة روسية من طراز “سوخوي 27”، حلقت على بعد أمتار قليلة فقط من طائرة الاستطلاع الأمريكية “آر سي 135”.
وقال الجيش الأمريكي، إن الحادث الذي جرى تسجيله في 19 يونيو الجاري، لم يكن آمنا، بالنظر إلى القرب الكبير بين الطائرتين، فضلا عن صعوبة التحكم في الطائرة، في تلك الظروف.
من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الروسية، أن الطائرة الأمريكية هي التي اقتربت من المقاتلة الروسية وحاولت “استفزازها”.
وذكرت “سي إن إن” أن 30 “مناوشة” أخرى حصلت بين الجيش الأمريكي ونظيره الروسي، على مقربة من بحر البلطيق، خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الأمور جرت بأمان ومهنية في أغلب الأحيان، حسب المسؤولين الأمريكيين.
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