ارتفاع اعداد المفقودين إثر كارثة الانهيار الأرضي في الصين إلى 141 شخصا

أعلنت السلطات الصينية ازدياد أعداد المفقودين في كارثة الانهيار الأرضي الضخم في قرية بمنطقة ماوشيان في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين اليوم السبت إلى 141 شخصا.

وكان الحادث قد وقع عندما اندفعت أكوام هائلة من الحجارة والصخور والطين من أحد الجبال في المنطقة لتدفن تحتها 46 منزلا على الأقل.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن تلك الكارثة الطبيعية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق كثيرة من الصين في الأيام الأخيرة، وقعت في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية تسبب الانهيار الأرضي في سد جزء من مجرى النهر ودفن 1600 متر من الطريق بالمنطقة.

وكانت السلطات المعنية قد فعلت أعلى مستوى لألية الاستجابة للإغاثة من الكوارث، وقال المتحدث باسم حكومة المقاطعة تانغ لى مين إنه تم إرسال أكثر من 300 من رجال الإنقاذ مجهزين بالأجهزة اللازمة ويحملون معهم حفارات وأجهزة للكشف عن الحياة إلى الموقع حيث يبذلون كل جهدهم ويسارعون الزمن في محاولات مستميتة لإنقاذ الناجين الذين قد يكونوا محاصرين تحت الصخور.

ومن جانب اخر .. أمر الرئيس الصيني شى جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ببذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقد هرع إلى موقع الكارثة المئات من رجال الإطفاء والعاملين في المجال الطبي وضباط الشرطة المسلحة لمد يد العون لفرق البحث والإنقاذ.

وطبقا لما ذكره مسؤولون محليون فقد تم إنقاذ رجل وزوجته وطفلهما البالغ من العمر شهر واحد ونقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العناية اللازمة.