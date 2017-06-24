ارتفاع اعداد المفقودين إثر كارثة الانهيار الأرضي في الصين إلى 141 شخصا2017-06-24 09:31:10
أعلنت السلطات الصينية ازدياد أعداد المفقودين في كارثة الانهيار الأرضي الضخم في قرية بمنطقة ماوشيان في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين اليوم السبت إلى 141 شخصا.
وكان الحادث قد وقع عندما اندفعت أكوام هائلة من الحجارة والصخور والطين من أحد الجبال في المنطقة لتدفن تحتها 46 منزلا على الأقل.
وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن تلك الكارثة الطبيعية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق كثيرة من الصين في الأيام الأخيرة، وقعت في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية تسبب الانهيار الأرضي في سد جزء من مجرى النهر ودفن 1600 متر من الطريق بالمنطقة.
وكانت السلطات المعنية قد فعلت أعلى مستوى لألية الاستجابة للإغاثة من الكوارث، وقال المتحدث باسم حكومة المقاطعة تانغ لى مين إنه تم إرسال أكثر من 300 من رجال الإنقاذ مجهزين بالأجهزة اللازمة ويحملون معهم حفارات وأجهزة للكشف عن الحياة إلى الموقع حيث يبذلون كل جهدهم ويسارعون الزمن في محاولات مستميتة لإنقاذ الناجين الذين قد يكونوا محاصرين تحت الصخور.
ومن جانب اخر .. أمر الرئيس الصيني شى جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ببذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وقد هرع إلى موقع الكارثة المئات من رجال الإطفاء والعاملين في المجال الطبي وضباط الشرطة المسلحة لمد يد العون لفرق البحث والإنقاذ.
وطبقا لما ذكره مسؤولون محليون فقد تم إنقاذ رجل وزوجته وطفلهما البالغ من العمر شهر واحد ونقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العناية اللازمة.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
اليوم.. الاستئناف على حُكم "الإدارية العليا" بشأن تيران وصنافيرSat, 24 Jun 2017 06:38:42 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
29 رمضان ووفاة ياسر عرفاتSat, 24 Jun 2017 06:03:43 GMT
-
السعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية استهدفت الحرم المكي
كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًّا كان يستهدف المسجد الحرام ومرتاديه. و خططت للعملية مجموعة إرهابية ...Fri, 23 Jun 2017 19:25:00 GMT