باتمان يلقي القبض على لص في مركز تجاري2017-06-24 09:37:18
في مشهد طريف، قام شرطي يرتدي زي باتمان بإلقاء القبض على لص حاول سرقة مجموعة من أقراص الدي في دي، من مركز والمارت للتسوق في ولاية تكساس الأمريكية.
ظهر الشرطي ديمون كول، من قسم شرطة فورث وورث، في تسجيل مصور نشر على مواقع عديدة للتواصل الإجتماعي، وهو يرتدي زي باتمان ويقوم بإلقاء القبض على لص بالقرب من مركز والمارت للتسوق.
وقال كول معلقًا على الحادث: “كنت في مركز والمارت خارج أوقات عملي الرسمية، وكنت أرتدي زي باتمان أثناء فعالية خاصة بالأطفال، عندما لاحظت رجلًا يقوم بسرقة 4 أقراص دي في دي، فقررت أن ألقي القبض عليه”.
وأضاف: “كان من بين الأقراص المسروقة فيلم باتمان، لذا سخرت من السارق وقلت له، هذا الفيلم يخصني ولا يمكنك سرقته”.
وبما أن التكلفة الإجمالية لأقراص الدي في دي المسروقة لم تتجاوز 100 دولار، لم توجه أي تهم للص، وقامت الشرطة بتغريمه بثمنها.
يذكر أن الشرطي كول يقوم عادة بارتداء العديد من أزياء أبطال الأفلام بما في ذلك سوبرمان، وهالك، في فعاليات مختلفة خاصة بالأطفال.
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