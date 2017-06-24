بالفيديو.. قاسم سليماني: "ولي العهد السعودي عجول جدا"2017-06-24 09:20:12
نشرت مواقع إعلامية إيرانية تسجيلا مصورا للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهو يتحدث عن رأيه في ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن شريط الفيديو هذا صُور قبل عدة أشهر، وقد وصف سليماني ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان في بداية المقطع بأنه عجول جدا، ولمح إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يصدر عنه.
وتضمن حديث المسئول العسكري الإيراني أيضا سردا مقتضبا لحوار عن سوريا والرئيس الأسد، كان ولي العهد السعودي أحد أطرافه.
وقال سليماني: “لقد توسط الروس من أجل أن تتم المفاوضات بين السعوديين والنظام السوري.. فذهب إلى روسيا وتحدث إلى الروس.. قبِل الروس بهذه الوساطة.. ذهبوا إلى روسيا وجاء شخص من سوريا”.
واستطرد قائلا: “محمد بن سلمان هذا عندما حضر في الجلسة، وكأنه ليس هناك أي شيء فسأل عن أحوال بشار الأسد، كيف حاله؟ كيف أحوال عائلته؟”.
ونقل سليماني عن ممثل سوريا قوله: “رأيت أن الأجواء إيجابية للغاية فقلت تعالوا لكي نتحد معا ونحارب داعش الذي يشكل خطرا مشتركا علينا جميعا، فرد محمد بن سلمان بالقول إن هذه المسألة ليست موضوعا هاما، نحن نستطيع القضاء على داعش وجبهة النصرة في يوم واحد لا تقلقوا! لديكم مشكلة واحدة، مشكلتكم هي العلاقة بالجمهورية الإسلامية. بمجرد قطعكم لهذه العلاقة واتخاذكم موقفا معاديا لهم، سينتهي كل هذا”.
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