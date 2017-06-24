أبرز الهجمات الإرهابية التي استهدفت الحرمين الشريفين2017-06-24 09:19:44
استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث، ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي.
وقتها استولى أكثر من 200 مسلح متطرف على الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني، الذي ادعى أنه المهدي المنتظر.
تسبب الهجوم بوقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال الأمن في باحة الحرم، فاضطرت قوات الأمن السعودية لتنفيذ عملية اقتحام ضد المهاجمين، بعد صدور فتوى بجواز ذلك.
الاعتداء الثاني على الحرم المكي جرى في حج عام 89، حيث حدث انفجاران، الأول في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي والآخر فوق الجسر المجاور للحرم، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 16 آخرين.
أيضاً، كاد هجوم صاروخي أن يفتك بالمدينة المقدسة في أكتوبر من العام الماضي لولا اعتراض دفاع التحالف العربي للصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن.
وفي يوليو من نفس العام وقعت 3 تفجيرات انتحارية في السعودية، أحدها في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي من الجهة الجنوبية أودى بحياة أربعة من رجال الأمن.
ومساء الجمعة ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها أحبطت مخططاً إرهابياً كان يستهدف الحرم المكي في ليلة ختم القرآن.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية
أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي، فتح المجال الجوي في بلاده أمام الطائرات القطرية لأجل العبور، عكس القرار تجاه الطائرات السعودية التي لن ...Sat, 24 Jun 2017 07:16:25 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
السعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية استهدفت الحرم المكي
كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًّا كان يستهدف المسجد الحرام ومرتاديه. و خططت للعملية مجموعة إرهابية ...Fri, 23 Jun 2017 19:25:00 GMT
-
اليوم.. الاستئناف على حُكم "الإدارية العليا" بشأن تيران وصنافيرSat, 24 Jun 2017 06:38:42 GMT