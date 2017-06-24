سيتم إخلاء 800 وحدة سكنية في خمسة أبراج سكنية في شمال لندن “بشكل فوري” من أجل السماح بتنفيذ “أعمال طارئة” تتعلق بتأمين السلامة من الحرائق، بحسب ما أعلنت بلدية كامدن أمس الجمعة.

وقالت المسؤولة في البلدية جورجيا جولد، إن عملية الإخلاء “ستتم فوراً”، مضيفةً: “لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن الناس بأمان”، وذلك بعد تسعة أيام من حريق أتى على برج غرينفيل وأودى بحياة 79 شخصاً.