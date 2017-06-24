«ليو» يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين2017-06-24 10:19:02
يحتفل نجم فريق كرة القدم بنادي “برشلونة” الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي والعديد من أنصاره ومعجبيه اليوم السبت بعيد ميلاده الـ30.
ودشنت الصفحة الإلكترونية الرسمية للاعب الارجنتيني هاشتاج “#happy30messi” على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال التهاني من معجبيه.
وجدير بالذكر، أن النجم الارجنتيني قد ولد في 24 يونيو 1987 بمدينة روساريو التابعة لمقاطعة “سانتا في” بشرق الارجنتين.
وقد شارك ميسي في صفوف فريقي “أباندرادو جراندولي” و “نويلز أولد بويز” بالأرجنتين، حتى انتقل إلى صفوف نادي “برشلونة” الأسباني منذ طفولته ولعب بالعديد من الفرق ذات الفئات المختلفة بالنادي الكتالوني إلى أن وصل للفريق الأول في عام 2004، حيث كان عمره يبلغ 16 عاما.
وساهم النجم الأرجنتيني في حصول “برشلونة” والمنتخب الارجنتيني على العديد من الألقاب والمراكز، حيث ساهم في حصول الفريقين على حوالي 32 بطولة ، كما حصل “ليو” على العديد من الجوائز على الصعيد الفردي، حيث حصل على أكثر من 23 لقب فردي من أبرزهم جائزة “كرة الفيفا الذهبية” 5 مرات، وجائزة “الحذاء الأوروبي الذهبي” 4 مرات.
وأحرز ميسي 565 هدف خلال مشواره الكروي مع منتخب بلاده و”برشلونة”، بمعدل مشاركات حوالي 583 مباراة مع “برشلونة” من بينهم 413 مباراة فاز بها و103 تعادل و67 هزيمة، كما شارك مع منتخب بلاده في حوالي 118 مباراة من بينهم 72 انتصار و 24 تعادل، و21 هزيمة.
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