بالصور.. قرية فقيرة تغير اسمها لـ”ترامب”2017-06-24 09:36:58
قررت قرية هندية فقيرة في الريف أن تتخذ من اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسما لها.
فقد بدلت “مارورا”، البلدة الفقيرة الريفية في ولاية هاريانا (شمال) المحاذية لنيودلهي، اسمها من تلقاء نفسها ليصبح “ترامب فيلدج” (قرية ترامب) تيمنا بالرئيس الأمريكي قبل أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للولايات المتحدة.
ورفعت في القرية لافتة ضخمة كتب عليها “أهلا بكم في قرية ترامب” مع صورة للملياردير الأمريكي مبتسما. ونشرت ملصقات تحمل صورا للرئيس الأمريكي مزينة بالزهور في أماكن متعددة من هذه القرية التي تضم حوالي عشرين منزلا مصنوعا من الطين.
وقد شارك في مراسم تغيير الاسم زعماء محليون ومنظمة غير حكومية هندية. إلا أن الاسم لم يعتمد رسميا. ولم تعط الحكومة المحلية رأيها بهذه القضية.
إلا أن عزيز أحمد وهو من سكان البلدة لا يساوره أي شك بأن التغيير سيدخل في العادات.
وأكد أن “الناس سيسمونها قرية ترامب. الجميع في البلدة سعيد بهذه التسمية”.
هذه الفكرة الغريبة أتت من مؤسس منظمة غير حكومية يتعاون مع السكان لتجهيز البلدة بمراحيض وقد اقترحها على مجلس القرية.
وروى “كنت ألقي خطابا هناك. وقلت، في قرارة نفسي، لم لا نطلق اسم ترامب عليها”.
وكانت الهند لفترة طويلة حليفة للإتحاد السوفياتي ومن ثم روسيا لكنها باشرت تقاربا تدريجيا مع الولايات المتحدة منذ مطلع القرن الحالي. ويسعى البلد، البالغ عدد سكانه 1,25 مليار نسمة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة علاقات تجارية مع الغرب.
وفي إطار توثيق العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، يزور مودي يومي الأحد والإثنين الولايات المتحدة حيث سيلتقي للمرة الأولى شخصيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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