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بيرلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب "زوجته"
سيلفيو بيرلسكوني - سلفيو برلسكوني

بيرلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب "زوجته"

2017-06-24 09:14:15
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قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني إن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك”، قول بيرلسكوني في برنامج حواري بمحطة تلفزيون خاصة قوله عندما تم سؤاله عن مقارنته بترامب: “لا يشعرني ذلك بشئ، لكن فيما يتعلق بترامب أقول مثل الكثير من الرجال والنساء، أنا أحب ميلانيا لجمالها وأناقتها وسحرها”.

وأوضح رئيس وزراء إيطاليا السابق، أنه لم يقابل ميلانيا من قبل مضيفًا: “سمعت كثيرًا من الآراء المؤيدة لها، حتى الديمقراطيين في أمريكا لا ينتقدونها”.

يذكر أن بيرلسكوني معروف بمغامراته النسائية الشهيرة وتعرض لفضائح جنسية عديدة.

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