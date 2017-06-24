قال نائب رئيس الوفد الياباني لزيمبابوي، دابيد تسوناكاك، إن حكومته ملتزمة بمساعدة زيمبابوي في توفير التعليم والرعاية الطبية الجيدة للفقراء.

وقال تسوناكاك، خلال حفل توقيعه على ثلاثة عقود منحة تبلغ قيمتها 250 ألف دولار والتي تنفذها ثلاث منظمات غير حكومية محلية في السفارة اليابانية، إنه من الضروري تعليم الشباب في بيئة آمنة وفي صحة جيدة.

وأكد تسوناكاك أن بيئات التعلم السيئة تؤثر سلبا على مستقبل البلاد ولهذا السبب يتعين التركيز بشكل كبير على توفير بيئات تعليمية مناسبة.

واضاف المسئول الياباني “قررنا توفير التمويل اللازم للمراكز الطبية حتى تتمكن المجتمعات الشعبية من الوصول بسهولة إلى الرعاية الصحية وتعلم السلوكيات المناسبة من خلال تقديم المشورة”.