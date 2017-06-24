 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 10:04 صباحاً
روابط سريعة
اليابان تقدم مساعدات لزيمبابوي في مجال التعليم والرعاية الطبية
زيمبابويوين

اليابان تقدم مساعدات لزيمبابوي في مجال التعليم والرعاية الطبية

2017-06-24 09:48:28
ا ش ا

قال نائب رئيس الوفد الياباني لزيمبابوي، دابيد تسوناكاك، إن حكومته ملتزمة بمساعدة زيمبابوي في توفير التعليم والرعاية الطبية الجيدة للفقراء.

وقال تسوناكاك، خلال حفل توقيعه على ثلاثة عقود منحة تبلغ قيمتها 250 ألف دولار والتي تنفذها ثلاث منظمات غير حكومية محلية في السفارة اليابانية، إنه من الضروري تعليم الشباب في بيئة آمنة وفي صحة جيدة.

وأكد تسوناكاك أن بيئات التعلم السيئة تؤثر سلبا على مستقبل البلاد ولهذا السبب يتعين التركيز بشكل كبير على توفير بيئات تعليمية مناسبة.

واضاف المسئول الياباني “قررنا توفير التمويل اللازم للمراكز الطبية حتى تتمكن المجتمعات الشعبية من الوصول بسهولة إلى الرعاية الصحية وتعلم السلوكيات المناسبة من خلال تقديم المشورة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3