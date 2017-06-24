أكد أحمد مجاهد رئيس نادي “ميجا سبورت” الذي يلعب بالدوري الممتاز “ب” لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيبدأ تحقيقات من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 2 يوليو القادم، في الشكوى المقدمة من إدارة ناديه ضد نادي “بني عبيد”.

وأوضح مجاهد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اكسترا تايم” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية، أن الشكوى جاءت بعد أن اعترف رئيس نادي “بني عبيد” بأن رجال أعمال محبين للنادي قد صرفوا أموال ومكافآت للاعبي نادي “بهتيم” الموسم الماضي لتحفيزهم للفوز على “ميجا سبورت أثناء اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار دوري الترقي.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أخطر إدارة ناديه بقبول الشكوى وتكليف الاتحاد المصري لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة.

وذكر أنه في حالة ثبوت الواقعة من خلال التحقيقات قد يعاقب “بني عبيد” بالهبوط للدرجة الأدنى.

كما انتقد مجاهد أيضا لجوء “بني عبيد” للقضاء للمرة الثانية لاستبعاد “ميجا سبورت” من الدوري ممتاز “ب”، مؤكدا أن هذا مخالف للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم

وأضاف أن “بني عبيد” قد لجأ للقضاء في الطلب نفسه في موسم “2014 – 2015” وتم خصم 6 نقاط من رصيده بالدوري، موضحا وجوب تغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة وفقا للوائح.