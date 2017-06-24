دعا المجلس الاستشاري للمصالحة الوطنية في كوريا الشمالية الجارة الجنوبية إلى وقف جميع العقوبات التي تفرضها ضد جارتها الشيوعية، وكذلك المناورات المشتركة التي تجريها مع القوات الأمريكية كجزء من شروط استئناف الحوار بين الكوريتين.

من جانبها، علقت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم السبت على هذه الدعوة بقولها إن الشمال، مع ذلك، يصر على أن قضيته النووية يجب أن تبقى خارج طاولة الحوار بين الكوريتين المقسمتين، على الرغم من أن هذه القضية ربما تكون السبب الأكبر الذي يدفع حكومة الجنوب للسعي نحو استئناف الحوار مع الدولة المنعزلة.

وفيما وصفه بـ”الاستبيان المفتوح”، اتهم المجلس الاستشاري للمصالحة الوطنية في بيونج يانج الحكومة الكورية الجنوبية في ظل إدارة الرئيس الجديد مون جيه-إن بالتزام الصمت حيال “القضية الأساسية والمبدئية” لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

ومن الواضح أن مثل هذه القضايا الأساسية،وفقا للاستبيان، تضمنت وقفا فوريا وغير مشروط للمناورات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

وذكرت يونهاب أن الاستبيان حث الجنوب أيضا على التوقف عن العمل مع أي دولة أخرى تسعى لمعاقبة الشمال على استفزازاتها العسكرية.