الاتحاد الأوروبى سنفرض قيودا على تأشيرات أي دولة لا تستعيد مواطنيها المهاجرين2017-06-24 09:07:47
قررت دول الاتحاد الأوروبى، أمس الجمعة، الحد من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التى ترفض استعادة مواطنيها، الذين ليس لهم حق اللجوء فى أوروبا.
ويشن الاتحاد الأوروبى، حملة على الهجرة فى أعقاب زيادة فى عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014، وإيطاليا هى البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبى ويُعد معظم الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بعد ركوب سفن للمهربين فى أفريقيا عمالا مهاجرين بشكل غير قانوني.
وغالبا ما ترفض بعض الدول ومن بينها بنجلادش ونيجيريا قبول مواطنيها مرة أخرى وضاعف الاتحاد الأوروبى جهوده فى الآونة الأخيرة للتعجيل بعودة مثل هؤلاء الأشخاص.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرون خلال اجتماع استمر يومين فى بروكسل على استخدام”كل الوسائل الممكنة بما فى ذلك ..إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة لدول ثالثة”.
وقال دبلوماسى كبير بالاتحاد الأوروبى ” بوسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها(الدول)بقبول العائدين”. وأضاف إن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة فى تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا.
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