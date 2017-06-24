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إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية
طائرة سعودية

إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية

2017-06-24 09:05:02
متابعات

أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي، فتح المجال الجوي في بلاده أمام الطائرات القطرية لأجل العبور، عكس القرار تجاه الطائرات السعودية التي لن تسمح لها إيران بالمرور من أجوائها، حسب تصريحاته.

وقال إسماعيلي في كلمة يوم الجمعة في مدينة لاهجيان شمال إيران، نقلتها وكالة “مهر” للأنباء، إن سماء إيران تشهد حركة نقل جوي كثيف من قطر، وأن هذه الأخيرة اصطفت إلى جانب السعودية “ومن يدور في فلكها” منذ سنوات، والآن “أنظروا كيف أغلقوا المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين”.

كما تحدث المسؤول العسكري عما وصفه بـ”حقد ومعاداة الولايات المتحدة المتجذر لإيران، وأن “واشنطن لن تتخلى عن ذلك أبدا”، مضيفا: “انصحوا أي شخص يتحدث عن أن الولايات المتحدة تريد السلام، أن يطالع سوابق الولايات المتحدة”.

وحسب لائحة المطالب الموجهة لقطر لأجل رفع المقاطعة عنها، وهي القائمة التي نقلتها وكالة رويترز عن مسؤول في إحدى الدول المقاطعة، يوجد شرط “خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية على طهران”.

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