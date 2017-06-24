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الهند تمول مشروعات ضخمة للمياه في تنزانيا
علم الهند

الهند تمول مشروعات ضخمة للمياه في تنزانيا

2017-06-24 09:37:45
ا ش ا

وقعت الحكومة الهندية على عقد قيمته 35ر268 مليون دولار مع تنزانيا لتحسين مشروعات إمداد المياه في منطقة “تابورا” التنزانية.

وقد تم توقيع الاتفاق المتعلق بذلك بين وزير المياه والري التنزاني “جير سونلوينجى” ونائب المفوض السامي الهندى “روبرت شيتكينتونج” وستستفيد منه عدة مناطق من بينها تابورا وايجانجا ونزيجا.

ووجه وزير المياه التنزاني الشكر إلى حكومة الهند على مساعدتها لتنزانيا، وخاصة في قطاع إمداد المياه، وقال إن هذه المشروعات ستساعد على تحسين مستوى معيشة سكان المنطقة، وهو مجال تعطيه الحكومة التنزانية أولوية كبرى.

وقال “إن مشروعات المياه ستتضمن إقامة محطة لضخ المياه وأخرى لمعالجة المياه وخطوط أنابيب لنقل المياه وشبكة لتوزيع المياه، وذلك خلال فترة عامين ونصف العام”.

ومن جانبه، قال نائب المفوض السامي الهندي إن الهند وتنزانيا ترتبطان بعلاقات ودية راسخة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار نائب المفوض السامي الهندي إلى أن بلاده كانت أكبر شريك تجاري لتنزانيا خلال عام 2016 وأن الشراكة بينهما في مجال التنمية تمثل جانبا هاما للعلاقات الهندية التنزانية المتنامية، وأن الهند تفكر في تقديم المساعدة لتنزانيا في قطاع المياه.

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