أكد رئيس سيراليون إرنست باي كوروما، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي يمكن الوثوق به لأنه صامد ومتسق استراتيجيا مع خطة التنمية في بلاده.

وأوضح الرئيس كوروما - خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم في سيراليون في إطار صندوق التنمية الأوروبي ال(11) في فريتاون - إن استثمار 29 مليون يورو في التعليم يمثل دفعة كبيرة لتحقيق هدف حكومته في رفع مستوى القطاع.

وذكر أن تسريع التنمية البشرية، كما هو مبين في الركيزة الثالثة من برنامج الرخاء، أمر أساسي لتحسين الأحوال المعيشية، وتحقيق الرفاهية، وبناء القدرة التنافسية الدولية، وتهيئة البيئة المواتية للنمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس أن حكومته استثمرت في إصلاح النظام التعليمي أكثر من أي حكومة أخرى في تاريخ سيراليون، مضيفا “لقد بنينا المزيد من المدارس، وأنشأنا جامعات جديدة، وأعادنا هيكلة القديم”.

ولفت الرئيس كوروما إلى أنه على الرغم من أن هذا الدعم لقطاع التعليم سيتم تنفيذه إلى ما بعد فترة ولايته، فإنه يتوافق مع رؤيته لتحويل سيراليون إلى بلد متوسط الدخل بحلول 2035.

واعتبر وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا في سيراليون الدكتور مينكايلو باه، عملية التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي بأنها حدث مهم إضافي في تعزيز التعاون الإنمائي بين الدولتين.

وبدوره، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لسيراليون، بيتر فيرستيج، إن فريق المساعدة الفنية المكون من أربعة خبراء من شأنه أن يعزز قدرة القطاع في السنوات المقبلة.