يستطلع معهد البحوث الفكلية اليوم السبت 29 رمضان الموافق 24 يونيو الجارى، هلال شوال “عيد الفطر المبارك”، حيث يرسل المعهد رحلات لرصد الهلال.

ويستعد معهد البحوث الفكلية لإرسال 15 رحلة لاستطلاع الهلال لأماكن مختلفة من بينها مرصد حلوان المركز الرئيسى، ومرصد القطامية، والفيوم وقنا وسوهاج وأسيوط وأسوان والخارجة ووادى النطرون والسويس وغيرها، فضلا عن الاستعانة بأساتذة متخصصين من أقسام الفلك بالجامعات لاستطلاع الرؤية.

يذكر أن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة الرابعة وإحدى وثلاثين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1438 هـ الموافق 24 يونيو الجارى “يوم الرؤية”.

وسيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية (السبت 24/6/2017م)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1438هـ فلكيا يوم الأحد 25/6/2017م “عيد الفطر المبارك”.