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اسطنبول: انفجار ضخم لخط إمداد غاز
انفجار خط غاز‎

اسطنبول: انفجار ضخم لخط إمداد غاز

2017-06-24 08:57:36
متابعات

قالت قناة “NTV” التركية، إن انفجارًا ضخمًا وقع صباح السبت، في قضاء ” بكر كُوي ” في إسطنبول، جراء خلل في أحد خطوط إمداد الغاز بأحد المحال التجارية في المنطقة.

وأسفر الانفجار الشديد عن أضرار بالغة في عدد من المحال التجارية في المكان، لكنه لم يؤد إلى أضرار بشرية باستثناء إصابة واحدة طفيفة جاء ذلك وفقا لـ”سكاى نيوز”.

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