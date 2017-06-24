اليوم.. الاستئناف على حُكم "الإدارية العليا" بشأن تيران وصنافير2017-06-24 08:38:15
تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم السبت، الاستئناف على الحكم الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي، وجمال الدين يسري، وأمانة سر حسن قرني.
وقال المحامي علي أيوب، في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيًّا بنظر الدعوى وفقًا لنص المادة 190 من الدستور.
وأقام أيوب الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر الدعوى.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قد قضت في أبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة.
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