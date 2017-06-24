"الايكاو" ترفض شكوى قطر على إجراءات الحظر الجوي المفروض عليها2017-06-24 08:30:41
أفادت قناة الإخبارية السعودية، أن مجلس المنظمة الدولية للطيران “الايكاو” يرفض شكوى قطر فى النظر فى مقاطعة الدول الأربع المقاطعة لها.
وأكدت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، أن مصر أكدت احترامها لقوانين الإيكاو فى اجتماع سابق عقد مع قيادات المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ بمقرها فى كندا وأن الإجراءات التى اتخذتها هى والسعودية والإمارات والبحرين ضد قطر تتفق مع قوانين المنظمة الدولية.
وقالت المصادر: “ردا على شكوى قطر على إجراءات الحظر الجوى المفروض عليها شارك المهندس ” هانى العدوى ” رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى فى الإجتماع الذى عقد الساعات الماضية مع قيادات منظمة الإيكاو بحضور ” وزيرى النقل السعودى والبحرينى ورئيس هيئة الطيران المدنى بالإمارات حيث إلتقى الوفد الرباعى مع الدكتور ” برنارد اليو “رئيس مجلس المنظمة والدكتورة ” فينج ليو ” أمين عام الأيكاو وعدد من المندوبين الدائمين بالمنظمة الدولية للرد على شكوى قطر بمخالفة الدول الأربع قوانين المنظمة الدولية، حيث تم التأكيد على احترام الدول لقوانين المنظمة الدولية من خلال شرح للإجراءات التى تم اتخاذها والمستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها رقم 2309 و 1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي ( اتفاقية شيكاغو 1944 ) وجميع ملاحقها خاصة ملحق 9 والذى يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدنى.
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