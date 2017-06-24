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شاهد .. لحظة انتحار شاب من الدور السابع في مول شهير بمدينة نصر
جثة

شاهد .. لحظة انتحار شاب من الدور السابع في مول شهير بمدينة نصر

2017-06-24 08:28:56
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نشرت صفحة المول التجارى الشهير “سيتى ستارز” على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو للحظة انتحار شاب ، قفزا من الدور السابع بالمول الشهير.

وأظهر الفيديو الذى تم تصويره من شاشات المراقبة الداخلية فى المول الذى يقع فى مدينة نصر، الشاب وهو يقفز من الدور السابع.

وأكدت صفحة المول أن الشرطة تحقق حاليا فى الواقعة حيث ظهر صوت أحد رجال الشرطة وهو يعطى بعض المعلومات عن طريق اللاسلكى.

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