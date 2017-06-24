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وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل عددا من الأطباء بمستشفيي أبوتشت ونجع حمادي للتحقيق
وزارة الصحة المصرية

وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل عددا من الأطباء بمستشفيي أبوتشت ونجع حمادي للتحقيق

2017-06-24 08:45:27
ا ش ا

أحال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري اليوم السبت طبيب الأطفال بمستشفى أبوتشت العام للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة لتقصيره في أداء مهام عمله وإحالة المدير الإداري بمستشفي نجع حمادي العام للفترة المسائية والأطباء بأقسام النساء والتوليد والباطنة والعظام للتحقيق أيضا بالشئون القانونية بالمديرية لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها وكيل وزارة الصحة بقنا وفريق المتابعة وتقييم الأداء المرافق له لمستشفيي أبوتشت ونجع حمادي حيث تفقد جميع الأقسام بالمستشفيين واطمأن خلال الجولة على انتظام العمل وتوافر كافة الأدوية والأمصال للمستشفيات التابعة للمحافظة.

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