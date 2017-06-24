يختتم طلاب الثانوية العامة ، اليوم السبت امتحاناتهم التى انطلقت 4 يونيو الجارى، بامتحانى مادتى الإحصاء، والتربية الوطنية.

ويعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مؤتمرًا صحفيًا، يستعرض خلاله بعض الإحصائيات الخاصة بالامتحانات، منذ انطلاقها وحتى اليوم.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس عام الامتحانات خطة تأمين الكنترولات، ومراحل العمل، وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأيضًا عدد الطلاب الذين تم تحرير محاضر لهم خلال فترة الامتحانات، بسبب الغش وأعمال شغب.