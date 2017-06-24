 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 08:24 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. هاني أبو ريدة يسلم الأهلي درع الدوري فى مباراة إنبي
درع الدوري العام المصري

اليوم .. هاني أبو ريدة يسلم الأهلي درع الدوري فى مباراة إنبي

2017-06-24 08:24:09
متابعات

يسلم اليوم السبت هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومعه ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية خلال مباراة الأهلي وإنبى المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت ، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز، درع الدورى للأهلى بعد فوزه باللقب للمرة الـ39 فى تاريخه.
كما يحضر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مباراة الأهلى وإنبى، إلى جانب عدد من موظفى الاتحاد اللتحضير لمراسم تسليم درع الدورى للأهلى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3