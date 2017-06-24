يسلم اليوم السبت هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومعه ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية خلال مباراة الأهلي وإنبى المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت ، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز، درع الدورى للأهلى بعد فوزه باللقب للمرة الـ39 فى تاريخه.

كما يحضر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مباراة الأهلى وإنبى، إلى جانب عدد من موظفى الاتحاد اللتحضير لمراسم تسليم درع الدورى للأهلى.