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زلزال بقوة 5.8 يضرب غرب مدينة بيرا الموزامبيقية
زلزال

زلزال بقوة 5.8 يضرب غرب مدينة بيرا الموزامبيقية

2017-06-24 08:18:17
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم السبت، إن زلزالا قوته 5.8 درجة وقع على بعد 60 كيلومترا شمال غربى مدينة بيرا الموزامبيقية، وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ولم تتوافر تفاصيل أخرى بعد.

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