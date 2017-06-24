قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، إذ يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحاتٍ له، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 12 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.



وأشار المفتى إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأكد الدكتور شوقى علام، ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر، ومن الضرورى إخراج زكاة الفطر فى مصارفها الشرعية التى بينها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: “اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم”.