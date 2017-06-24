يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى إضراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

بلطيم 21 29

الإسماعيلية 20 37

السويس 22 36

العريش 18 35

نخل 18 35

طابا 19 36

الطور 24 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 25 37

شرم الشيخ 26 38

رفح 18 34

كاترين 13 31

سيوة 23 35

المنيا 22 36

الفيوم 22 36

رأس سدر 21 36

أبوسمبل 26 39

وسط الدلتا 23 36

أسيوط 23 36

سوهاج 25 37

الأقصر 25 39

أسوان 25 39

شلاتين 26 37

حلايب 28 34

الوادى الجديد 25 38

قنا 22 39

نويبع 25 36

السلوم 19 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 43

المدينة 27 44

الرياض 26 41

المنامة 31 37

أبوظبى 31 40

الدوحة 30 40

الكويت 30 44

دمشق 14 35

بيروت 24 29

عمان 18 32

القدس 17 29

غزة 22 30

بغداد 27 42

مسقط 33 39

صنعاء 15 29

الخرطوم 27 42

طرابلس 21 30

تونس 20 33

الجزائر 20 28

الرباط 20 32

نواكشوط 24 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 30

اسطنبول 21 29

اسلام اباد 26 37

نيودلهى 26 35

جاكرتا 24 30

بكين 18 24

كوالامبور 24 33

طوكيو 20 25

أثينا 23 34

روما 18 30

باريس 18 27

مدريد 21 36

برلين 17 23

لندن 13 22

مونتريال 15 29

موسكو 10 19

نيويورك 21 28

واشنطن 22 30

