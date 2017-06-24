أعلن اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بدء تفعيل خطة العمل التي أعدتها الإدارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتضافر الجهود لضمان عدالة التوزيع لكافة السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها ومحاربة الغلاء والحد من جشع بعض التجار.

وقال اللواء صابر - في حوار خاص أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن خطة العمل التي وضعتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية للإدارة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تستهدف ضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية والمدعمة خلال عيد الفطر المبارك، مع رصد أي نقص بهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل توفير ذلك النقص.

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضا تحقيق الانضباط والرقابة على الأسواق، سواء كانت جملة، أو نصف جملة، أو تجزئة؛ وذلك من خلال التأكد من مناسبة الأسعار، وجودة صلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، والتأكد من سلامة مصدرها، من خلال تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات، والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك لضمان سلامة المعروض بها بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري.

وأشار اللواء صابر الى أنه تم خلال الأسبوع الجاري البدء في حملة موسعة لمكافحة الغش الغذائي، ومنع تداول السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، والتي يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ صلاحيتها، مشيرا إلى أن رجال مباحث التموين نجحوا على سبيل المثال خلال الأسبوع الماضي في ضبط 25 طنا من الأسماك المملحة الفاسدة بعدد من المحافظات؛ وذلك قبل ترويجها بالأسواق خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إلى أن خطة العمل تشمل أيضا إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز؛ لضمان توافر الدقيق والخبز بكل أنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تسرب الدقيق إلى السوق السوداء، لافتا إلى أن مباحث التموين تمكنت خلال الستة أشهر الماضية فقط من ضبط أكثر من 25 ألف قضية قمح ودقيق بمضبوطات بلغت 550 ألف طن.

وأضاف اللواء صابر أن ضباط مباحث التموين شنوا أيضا في إطار استعداداتهم لعيد الفطر المبارك، حملات موسعة لاستهداف محرزي ومتجري الألعاب النارية، لخطورتها على سلامة المواطنين، وتأثيرها الضار على البيئة والصحة العامة، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت خلال شهر واحد عن ضبط أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية خلال الشهر الماضي، فضلا عن الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، والتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف التجارية، لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار بصورة غير مبررة خلال فترة العيد.

وفيما يتعلق بالتعامل مع إعلانات الأدوية والأعشاب الوهمية ببعض القنوات الفضائية، أكد أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تواجه تلك الإعلانات من خلال وحدة “الإعلان عن بعد”، والتي ترصد الإعلانات المضللة وتتبعها وضبط أصحابها.

وأضاف أنه في بعض الأحيان، يتم نصب أكمنة لضبط القائمين على تلك الإعلانات؛ حيث يقوم ضباط الوحدة بدور المستهلك من خلال الاتصال بالشركات المعلنة لشراء المنتج، ويتم القبض عليهم أثناء عملية التسليم واقتيادهم إلى مقر الشركة لمداهمته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

وحذر اللواء صابر المواطنين من التعامل مع الشركات المعلنة عن الأعشاب والأدوية بالقنوات الفضائية، لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وجرى تصنيعها فيما يعرف ب”مصانع بئر السلم”.

وناشد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بترشيد الاستهلاك وتغيير نمط الشراء؛ لتقليل نسبة الهدر السنوي من المواد الغذائية، والتي تصل إلى ٣٠ % سنويا من إجمالي مشتريات الشعب المصري.

كما ناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية؛ وذلك من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار ال24 ساعة بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، على أرقام (٢٤٠٦٠٨٠٠- ٢٤٠٦٠٨٠١- 24060802 – 24060803 - 24060804)، مشيرا إلى أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه بسرعة التفاعل مع بلاغات المواطنين، والاستجابة الفورية لها على مدى ال24 ساعة.