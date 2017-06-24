واشنطن تلغي منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان

ألغت الولايات المتحدة الأمريكية منصب مبعوثها الخاص إلى أفغانستان وباكستان، إذ يتزامن ذلك مع ترك المبعوثة الخاصة، لوريل ميلر، منصبها، وفقا لمسؤول في وزارة ...