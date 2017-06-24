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حدث في مثل هذا اليوم 24 يونيو.. نشوب معركة "نسيب"
موقعة قونية معارك غزوات

حدث في مثل هذا اليوم 24 يونيو.. نشوب معركة "نسيب"

2017-06-24 07:28:23

1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.

1839: نشوب معركة “نسيب” بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين.

1859: نشوب معركة ” سولفرينو” بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري “جان هنري دونانت”.

1910: اليابان تغزو كوريا.

1932: استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.

1963: زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.

1965: خلع حاكم إمارة الشارقة الشيخ “صقر بن سلطان القاسمي” وتولي الشيخ “خالد بن محمد القاسمي” حكم الإمارة مكانه.

1977: انتخاب “حسن جوليد” رئيسا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها.

1978: اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية “أحمد حسين الغشمي” عن طريق رساله مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1983: قطع العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1985: مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.

1992: عودة حزب العمل الاسرائيلي للحكم.

2010: نائبة رئيس الحكومة الأسترالية “جوليا غيلارد” تتولى رئاسة الوزراء لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.

2012: لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح “محمد مرسي” برئاسة الجمهورية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.

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