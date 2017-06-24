حدث في مثل هذا اليوم 24 يونيو.. نشوب معركة "نسيب"2017-06-24 07:28:23
1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.
1839: نشوب معركة “نسيب” بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين.
1859: نشوب معركة ” سولفرينو” بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري “جان هنري دونانت”.
1910: اليابان تغزو كوريا.
1932: استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.
1963: زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.
1965: خلع حاكم إمارة الشارقة الشيخ “صقر بن سلطان القاسمي” وتولي الشيخ “خالد بن محمد القاسمي” حكم الإمارة مكانه.
1977: انتخاب “حسن جوليد” رئيسا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها.
1978: اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية “أحمد حسين الغشمي” عن طريق رساله مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1983: قطع العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.
1985: مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.
1992: عودة حزب العمل الاسرائيلي للحكم.
2010: نائبة رئيس الحكومة الأسترالية “جوليا غيلارد” تتولى رئاسة الوزراء لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.
2012: لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح “محمد مرسي” برئاسة الجمهورية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
واشنطن تلغي منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية منصب مبعوثها الخاص إلى أفغانستان وباكستان، إذ يتزامن ذلك مع ترك المبعوثة الخاصة، لوريل ميلر، منصبها، وفقا لمسؤول في وزارة ...Sat, 24 Jun 2017 05:32:29 GMT
-
العفو الرئاسي عن 502 من المحبوسين يتصدر اهتمامات صحف القاهرة
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي من بينها العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن 502 من المحبوسين. الأهرام: وقالت صحيفة ...Sat, 24 Jun 2017 05:32:29 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل جبان
أدان قاضي قضاة الأردن عبد الكريم الخصاونة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف، ووصف هذا العمل بأنه “جبان يستنكره كل إنسان”. وأضاف الخصاونة - في اتصال هاتفي لقناة ...Fri, 23 Jun 2017 20:56:08 GMT