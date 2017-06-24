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واشنطن تلغي منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان
وزارة الخارجية الامريكية

واشنطن تلغي منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان

2017-06-24 07:24:09
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ألغت الولايات المتحدة الأمريكية منصب مبعوثها الخاص إلى أفغانستان وباكستان، إذ يتزامن ذلك مع ترك المبعوثة الخاصة، لوريل ميلر، منصبها، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المسؤولون - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - إن القرار المتعلق بأفغانستان وباكستان هو جزء من مراجعة عامة في الخارجية الأمريكية، مضيفا أن تيلرسون يعتقد أنه من الأفضل معالجة النزاع على صعيد إقليمي ومن المنطقي اعتبار الهند جزءا من المعادلة.
وكان منصب ميلر قد أنشيء بناء على فكرة أن النزاع في أفغانستان والوضع في باكستان يرتبطان ارتباطا وثيقا وأنه يجب التعامل معهما بشكل مشترك.
لكن الرئيس دونالد ترامب كان قد تعهد الحد من موازنة الخارجية الأمريكية، وقرر وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، إلغاء العديد من مناصب المبعوثين الخاصين.
وبات ملف أفغانستان وباكستان تابعا منذ الآن لمكتب شؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشمل الهند.

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