بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الدنيء الذي استهدف الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن هذا المخطط الإرهابي والذي لم يراع بيت الله الحرام وحرمة هذا الشهر الفضيل وحرمة الانفس التي حرمها الله تعالى يتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف ومع كافة الشرائع والقيم الانسانية.

وأكد وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتعاطفها معها وتأييدها بكل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها ولمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، مجددا موقف دولة الكويت الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية لمحاربته وتجفيف منابعه.

وأشار بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وبيقظة الأجهزة الأمنية في المملكة وكفاءتها في إحباط هذا المخطط الدنيء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيات مماثلة.