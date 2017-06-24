أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي من بينها العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن 502 من المحبوسين.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرم) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن قرار العفو يشمل 175 شابا أقل من 30 عاما، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين، و5 من المهندسين، وقد وجه الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ونقلت الصحيفة عن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار العفو الرئاسي عن بعض الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر، جاء استجابة للقوائم التي قدمتها اللجنة لمؤسسة الرئاسة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه سيتم الإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن، 12 حالة من المسجونين الذين سيتم الإفراج الصحي عنهم، بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة، ممن شملهم القرار الجمهوري بالعفو عن 502 من المحبوسين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر أن قرارات العفو الصحي تدخل ضمن الإجراءات الدورية التي يستفيد منها العديد من المسجونين بمناسبة الأعياد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قناة السويس شهدت أمس حدثا استثنائيا وسابقة جديدة، بعبور 4 سفن حاويات عملاقة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولات تجاوزت 800 ألف طن خلال يوم واحد فقط، وذلك من بين 53 سفينة عبرت القناة أمس من المدخلين الشمالي والجنوبي بحمولات قدرها 4 ملايين و200 ألف طن. وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن تشارك سفينة الخدمات البترولية الجديدة (أحمد فاضل) والتي تم رفع العلم عليها مؤخرا في أعمال مشروع حقل الغاز ظهر بالبحر المتوسط.

وأكدت الصحيفة أنه ينتهي اليوم ماراثون الثانوية العامة، الذي شارك فيه نحو 600 ألف طالب وطالبة، حيث يؤدي هؤلاء آخر امتحاناتهم في مادتي الإحصاء والتربية الوطنية، ليسدل الستار، في نهاية اليوم، على أول امتحانات بنظام البوكليت، ليستمر شغفهم لمعرفة حصاد جهد عام دراسي شاق، إلى يوم 20 يوليو المقبل، حيث تعلن النتيجة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات بدأت منذ فترة أعمال التصحيح للمواد التي اختبرها الطلاب، وبعضها تم الانتهاء من تصحيحها ويتم مراجعتها.

الجمهورية:

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن الرئيس السيسي وجه الداخلية بتنفيذ القرار قبل أجازة عيد الفطر المبارك.. ويشمل قرار العفو 175 شابا أقل من 30 عاما و8 من أساتذة الجامعات و3 من المحامين و5 من المهندسين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إن وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الجمهوري، مشيرا إلى أن الإفراج عن هؤلاء المحبوسين سيتم خلال ساعات بحيث يقضي هؤلاء عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

وأشار المصدر إلى أن الإفراج سيكون مباشرة من بوابات السجون حيث يتوجه المفرج عنهم إلى منازلهم عقب خروجهم من السجون دون أي إجراءات أخرى مثل التوجه لمديريات الأمن أو غيرها من الإجراءات.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة ستعبر عن الواقع الحقيقي للامتحانات وكفاءة الطالب، مشيرا إلى أنه من المتوقع عدم حصول أي طالب على مجموع 100% وستكون المجاميع أكثر واقعية عن الأعوام السابقة.

وأضاف أن اختلاف المجموع هذا العام لن يؤثر على الطالب في شيء وإنما هي رصد لما حصل عليه والمجاميع المرتفعة هي “عادات سيئة” وغير معبرة ونحاول إعادتها إلى المقاييس العالمية ونحاول أن نضع النتيجة لـ “الجرس المقلوب” الذي يطبق في دول العالم.

وقالت الصحيفة إن المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلف مدير النيابات بفحص تجاوزات في مسابقة تعيين كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016 ورصد مركز معلومات النيابة تعليقات المتقدمين للمسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كشفت التعبير عن الاستياء من شمول قرار المسابقة تعيين أشقاء في أكثر من محافظة وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية أبناءهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وعرض مذكرة فورية بالأمر على المستشار علي رزق رئيس الهيئة الذي طلب والعرض عليه شخصيا علي نحو عاجل بعد فحص كافة ما أثير من مخالفات.

وأضافت أن المحافظات الساحلية زينت الشواطيء بأبهى حللها ودارت معدات النظافة بأعلى طاقتها وشهدت المستشفيات والمراكز الطبية حالة من الاهتمام تحسبا لأي طاريء.. أما المحافظات النيلية فقد استغلت المجرى المائي لكي تتجمل الشواطيء والكورنيش والمظلات والمراسي.

وتابعت أن الإجراءات الأمنية اشتدت بالكمائن الثابتة والمتحركة والخدمات النظامية وانتشار رجال المباحث وضابطات مكافحة العنف ضد المرأة لاستخدام القانون ضد كل من يحاول الخروج على أمن المجتمع وأمانه ونظمه.. والضرب بيد من حديد على أيدي المتحرشين.. وتم اتخاذ أقصى درجات التأمين لتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسرح والمناطق التجارية والنوادي وضبط محرزي الألعاب النارية.

أخبار اليوم:

وبدورها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أصدر تكليفات لمجموعات من (حركة حسم) بتصعيد عملياتها الإجرامية باستهداف الصحفيين والإعلاميين المعروفين بمواقفهم الكاشفة لإرهاب الجماعة، تضمن التكليف رصد أماكن إقامة الإعلاميين وخطوط سيرهم وأماكن ترددهم.

وقالت إن أولى العمليات كانت ستبدأ بمحاولة اغتيال الكاتب الصحفي مصطفى بكري بعدما نجحت بعض العناصر الإخوانية من رصد مسكنه والطرق المحيطة به وتمكنت أجهزة الداخلية من تحديد هوية تلك العناصر وإعداد الخطة الأمنية اللازمة لضبطها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع إحدى الشركات السنغافورية على إنشاء أول مدينة صناعية متكاملة في مصر على مساحة 33 مليون متر وباستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

ونقلت عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن المدينة تقع شمال مدينة الفيوم وسيتم تخصيصها للصناعات الإلكترونية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى تتجه الدولة نحو إقامة مدن تضم مدارس فنية ومستشفيات ويجرى حاليا إعداد الدراسات الخاصة بالمدينة من جانب هيئة التنمية الصناعية ويصل القاهرة عقب العيد وفد من الشكرة السنغافورية للتوقيع على عقد الشراكة.

وأكدت الصحيفة أن مجلس النواب أحال دور الانعقاد منتصف الشهر المقبل على أن يعود للانعقاد الأسبوع الأول من أكتوبر، ويختتم المجلس جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة تمديد حالة الطوارىء والتصويت النهائي على الموازنة العامة الجديدة للدولة ومشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي .. قالت صحيفة (الجمهورية) إن دولة الكويت سلمت للحكومة القطرية أمس قائمة بمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز 10 أيام وإلا اعتبرت لاغية.

وقالت إن المطالب شملت 13 بندا أهمها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران وبما لايخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) إنه قبل ساعات معدودة على نهاية شهر رمضان المبارك، لقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم أمس وأصيب 21 آخرون إثر انفجار استهدف سيارة للشرطة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية فى مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.

وقال أنور الحق كاكار المتحدث باسم حكومة مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستانية قوله إن الانفجار، الذي وقع أمام مكتب مفتش عام شرطة المدينة، استهدف شاحنة بيك-أب للشرطة، كما تسبب في تدمير دراجة نارية، وأشار إلى أن المهاجمين كانوا يحاولون دخول مقر تجمع لعناصر أمنية بالقرب من المكتب.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس إطلاق صواريخ على أهداف لتنظيم (داعش) في سوريا من سفينتين حربيتين وغواصة تابعة لها في البحر المتوسط، وأفادت الوزارة أنها أبلغت قيادات الجيشين التركي والإسرائيلي “عبر قنوات الاتصال وبمهلة كافية عن عملية إطلاق الصواريخ”، دون أن تذكر الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أعلنت أنها لن ترغم أيا من مواطني الاتحاد الأوروبي على مغادرة أراضي بلادها بعد (بريكست)، لكنها رفضت في الوقت نفسه طلبا من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوقهم.

وقالت الصحيفة إنه خلال عشاء عمل مع القادة الأوروبيين خلال قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعطت ماى التزاما واضحا بأنه لن يطلب من أي مواطن أوروبى يعيش حاليا في بريطانيا بشكل قانوني مغادرة البلاد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقدمت ماى ما وصفته بأنه عرض “عادل وجدي” لحماية حقوق ما يقدر بـ٣ ملايين أوروبى يعيشون فى بريطانيا، ساد الغموض مستقبلهم بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن وزارة الدفاع قولها إن سفنا حربية روسية وجهت ضربات صاروخية لأهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي فى محافظة حماة السورية، مشيرة إلى أن الضربات دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة في المحافظة الواقعة وسط سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن سفينتي الأميرال ايسن والأميرال جريجوروفيتش وغواصة كراسنودار أطلقت صورايخ مجنحة من نوع (كاليبر) على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا.

وأضافت أن 11 شخصا على الأقل بينهم خمسة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 21 أخرون بتفجير انتحاري في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان، وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم أنور الحق كاكار، إن الانفجار وقع قرب مكتب المفتش العام للشرطة وكان المهاجمون يحاولون دخول مقر تجمع لعناصر أمنية بالقرب من المكتب.