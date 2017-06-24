أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي، في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب بتروسبورت غدا السبت ، والتي تضم 21 لاعبا.

وجاءت قائمة الاهلي على النحو التالي: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي، مسعد عوض، حسام غالي، عماد متعب، سعد سمير، مؤمن زكريا، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم نيدفيد، باسم علي، صالح جمعة، عمرو بركات، حسين السيد، عمرو جمال، عمرو السولية، أحمد حمودي، صبري رحيل، أكرم توفيق، محمد نجيب، أحمد ياسر ريان.