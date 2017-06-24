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انهيار أرضى يتسبب في دفن أكثر من 100 شخص أحياء جنوب غرب الصين
انهيار ارضي بسريلانكا

انهيار أرضى يتسبب في دفن أكثر من 100 شخص أحياء جنوب غرب الصين

2017-06-24 07:13:30
أش أ

تسبب انهيار أرضي ضخم فى دفن أكثر من 100 شخص أحياء بعد أن طمر الطين والحجارة المتدافعان من أحد الجبال 40 منزلا على الأقل فى منطقة ماوشيان بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين اليوم /السبت/.
وأفادت وسائل الإعلام الصينية أن تلك الكارثة الطبيعية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى تجتاح مناطق كثيرة من الصين، وقعت فى حوالى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى.
وأكدت السلطات المحلية أن جهود الإنقاذ جارية حاليا.

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