ننشر الأخبار المتوقعة ليوم السبت2017-06-24 07:11:26
القاهرة.. تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1438هـ، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، باستخدام أجهزة متطورة في إثبات رؤية الهلال.
القاهرة.. يختتم طلاب الشعبة العامة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، امتحاناتهم، وذلك بأداء الامتحان في مادتي الإحصاء والتربية الوطنية، حيث يبدأ امتحان الإحصاء من التاسعة حتى العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ امتحان التربية الوطنية من 11 صباحا حتى 30ر12 ظهرا.
القاهرة.. تستكمل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
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تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
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«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
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كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
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المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
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مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
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واشنطن تلغي منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية منصب مبعوثها الخاص إلى أفغانستان وباكستان، إذ يتزامن ذلك مع ترك المبعوثة الخاصة، لوريل ميلر، منصبها، وفقا لمسؤول في وزارة ...Sat, 24 Jun 2017 05:32:29 GMT
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العفو الرئاسي عن 502 من المحبوسين يتصدر اهتمامات صحف القاهرة
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي من بينها العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن 502 من المحبوسين. الأهرام: وقالت صحيفة ...Sat, 24 Jun 2017 05:32:29 GMT
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تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
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قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل جبان
أدان قاضي قضاة الأردن عبد الكريم الخصاونة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف، ووصف هذا العمل بأنه “جبان يستنكره كل إنسان”. وأضاف الخصاونة - في اتصال هاتفي لقناة ...Fri, 23 Jun 2017 20:56:08 GMT