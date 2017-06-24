القاهرة.. تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1438هـ، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، باستخدام أجهزة متطورة في إثبات رؤية الهلال.

القاهرة.. يختتم طلاب الشعبة العامة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، امتحاناتهم، وذلك بأداء الامتحان في مادتي الإحصاء والتربية الوطنية، حيث يبدأ امتحان الإحصاء من التاسعة حتى العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ امتحان التربية الوطنية من 11 صباحا حتى 30ر12 ظهرا.

القاهرة.. تستكمل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.