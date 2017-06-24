بدأت شركة المقاولون العرب المنفذة لأعمال الصيانة ودرء الخطورة عن منزل رمضان الأثري برشيد في صلب الحجرة الشمالية الغربية بالدور الثاني علوي لضمان عدم تأثره بالرديم الناتج جراء الانهيار المفاجئ الذي حدث بسقف الحجرة الشمالية الغربية بالدور الثالث علوي الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار المهندس وعد الله أبو العلا أنه تم كذلك صلب البراطيم الخشبية ، وخاصة تلك المزخرفة بكتابات ونقوش بصالة الدور الثالث علوي.

وأضاف أنه جاري الآن صلب البراطيم الخشبية الحاملة للعروق الخشبية بالحجرة الشمالية الغربية بالدور الثاني علوى ، كما أنه سيتم البدء في صلب صالة المنزل بأدواره المختلفة .

وكان مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية الدكتور محمد عبد اللطيف قد وجه بتشكيل لجنة أثرية وهندسية من قطاعي الآثار الإسلامية والقبطية والمشروعات لمعاينة المنزل الأثري عقب الانهيار المفاجئ الذي حدث بالحجرة الشمالية الغربية بالدور الثالث علوي الأسبوع الماضي.

يذكر أن منزل رمضان الأثري يعد من أهم المنازل الأثرية برشيد ، حيث يعود تاريخ إنشاؤه للقرن الثاني عشر الهجري، الموافق الثامن عشر الميلادي ، وهو مسجل بعداد الآثار الإسلامية والقبطية طبقا للقرار الوزاري 10357 لسنة 1956.