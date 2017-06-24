بالصورة.. هذا الزر السري بمقعد الطائرة يمنحك مساحة أكبر2017-06-24 04:21:40
هناك الكثير من الأسرار التي يجهلها المسافرون عن الطائرات، لكن هل تعلم أن بإمكانك الحصول على مساحة أكبر داخل الطائرة بمجرد الضغط على زر؟
فمن أجل التمتع بمساحة أكبر داخل الطائرة عليك معرفة الزر السري الذي لا يعلم وجوده إلا القليلون، حيث يمكن العثور عليه في الناحية السفلية الداخلية من مسند اليد الأيسر بالقرب من المفصل، وهذه الميزة حصرية للمقاعد التي تكون إلى جانب الممر من الداخل، وليس بقرب النافذة، حسب “روسيا اليوم” عن “بزنس إنسايدر”.
فعندما تضغط على الزر يمكنك التحكم في مسند الذراع ورفعه لأعلى حتى يستوي مع ظهر مقعدك مما يتيح لك مساحة أكبر قليلا للتحرك، وبفضل هذه الخطوة البسيطة يمكنك التمتع بمساحة أكبر قليلا لساقيك وعلى الجانب الملاصق للممر، كما أن هذه الخطوة تعد خدعة مفيدة لاستخدامها في الوصول إلى الأماكن المخصصة لوضع الأمتعة أعلى الركاب دون الحاجة إلى الوقوف والمشي وسط الممر.
والهدف الرئيسي من هذا الزر، ليس توفير مساحة أكبر للركاب فقط وإنما في الواقع هو أحد التدابير السلامة التي تسمح بالهروب السريع والسهل في حالة الطوارئ، وحاليا يستخدمه طاقم الطائرة لمساعدة الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة على الجلوس في مقاعدهم.
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