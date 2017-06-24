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بالفيديو.. إليك أهم مصادر فيتامين "د"
فيتامين د

بالفيديو.. إليك أهم مصادر فيتامين "د"

2017-06-24 04:17:40

مصادر الفيتامين “د” متعددة، لكن المصدر الأساسي هو أشعة الشمس والأسماك الدهنية، لأنها تحتوي على كميات جيدة من الفيتامين.

حسب “سكاي نيوز” عربية، كشف مقطع فيديو عن أهم المصادر الطبيعية لهذا الفيتامين الهام بدلاً من اللجوء إلى الكبسولات الصناعية.



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