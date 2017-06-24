مصادر الفيتامين “د” متعددة، لكن المصدر الأساسي هو أشعة الشمس والأسماك الدهنية، لأنها تحتوي على كميات جيدة من الفيتامين.

حسب “سكاي نيوز” عربية، كشف مقطع فيديو عن أهم المصادر الطبيعية لهذا الفيتامين الهام بدلاً من اللجوء إلى الكبسولات الصناعية.