يقيم الأردن في شهر يوليو القادم “مهرجان عمان الأوبرالي” بمبادرة من السوبرانو الأردنية زينة برهوم التي تتطلع إلى إنشاء دار أوبرا في بلدها أسوة بالكثير من الدول العربية.

ويقدم المهرجان أوبرا (لاترافياتا) للموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي يومي 19 و22 يوليو تموز على مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمان.

وتلعب زينة برهوم دور البطولة في العرض مؤدية دور فيوليتا، بمشاركة أندريه فيراميندي في دور ألفريدو وسيمون سفيتوك في دور جيرمون والتينور الأردني عدي النبر في دور جاستون تصاحبهم أوركسترا سيشوان الفيلهارمونية.

وقالت الشركتان المنظمتان للحدث في بيان إن أكثر من 150 عازفا وراقصا من أكثر من 10 دول من بينها الأردن سيشاركون في تقديم (لاترافياتا).

وأضاف البيان أن إقامة المهرجان يأتي في إطار دعم فكرة إنشاء دار أوبرا تبنى خصيصا لهذا الغرض في عمان، تماشيا مع خطوات مماثلة تم اتخاذها في دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

ويقام المهرجان تحت رعاية الأميرة منى الحسين والدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت الأميرة منى “ساعدت زينة برهوم في وضع الأردن على خارطة الموسيقى العالمية بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هنا وفي جميع أنحاء العالم. كان دائما من دواعي سروري العمل معها”

وأضافت “استمعت إلى زينة في حفلات متنوعة واستمتعت أيضا بصوتها على الاسطوانات المدمجة كثيرا وأعتبرها سفيرة رائعة للموسيقى في الأردن”.