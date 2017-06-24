انطلاق مهرجان "عمان الأوبرالي" يوليو القادم2017-06-24 04:12:29
يقيم الأردن في شهر يوليو القادم “مهرجان عمان الأوبرالي” بمبادرة من السوبرانو الأردنية زينة برهوم التي تتطلع إلى إنشاء دار أوبرا في بلدها أسوة بالكثير من الدول العربية.
ويقدم المهرجان أوبرا (لاترافياتا) للموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي يومي 19 و22 يوليو تموز على مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمان.
وتلعب زينة برهوم دور البطولة في العرض مؤدية دور فيوليتا، بمشاركة أندريه فيراميندي في دور ألفريدو وسيمون سفيتوك في دور جيرمون والتينور الأردني عدي النبر في دور جاستون تصاحبهم أوركسترا سيشوان الفيلهارمونية.
وقالت الشركتان المنظمتان للحدث في بيان إن أكثر من 150 عازفا وراقصا من أكثر من 10 دول من بينها الأردن سيشاركون في تقديم (لاترافياتا).
وأضاف البيان أن إقامة المهرجان يأتي في إطار دعم فكرة إنشاء دار أوبرا تبنى خصيصا لهذا الغرض في عمان، تماشيا مع خطوات مماثلة تم اتخاذها في دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
ويقام المهرجان تحت رعاية الأميرة منى الحسين والدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقالت الأميرة منى “ساعدت زينة برهوم في وضع الأردن على خارطة الموسيقى العالمية بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هنا وفي جميع أنحاء العالم. كان دائما من دواعي سروري العمل معها”
وأضافت “استمعت إلى زينة في حفلات متنوعة واستمتعت أيضا بصوتها على الاسطوانات المدمجة كثيرا وأعتبرها سفيرة رائعة للموسيقى في الأردن”.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
البيت الأبيض: خلاف الخليج مع قطر «مسألة عائلية»
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى، هو نزاع يجب حله بين الدول بشكل مباشر، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية. وأضاف ...Fri, 23 Jun 2017 19:25:00 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل جبان
أدان قاضي قضاة الأردن عبد الكريم الخصاونة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف، ووصف هذا العمل بأنه “جبان يستنكره كل إنسان”. وأضاف الخصاونة - في اتصال هاتفي لقناة ...Fri, 23 Jun 2017 20:56:08 GMT
-
هل تعاد صلاة الجمعة ظهراً بعدها
يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” من المعلوم شرعاً أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحتها أن لا ...Sat, 24 Jun 2017 02:19:50 GMT