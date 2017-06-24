فطيرة طماطم وجبن مع مشروم2017-06-24 04:14:30
المقادير:
عجينة باف باستري
كوب حليب
كوب كريمة
4 بيض
1/2 كوب مشروم مسلوق أو مُعلب، شرائح
1 طماطم مقطعة أرباع
1/2 كوب جبن فيتا، مكعبات متوسطة الحجم
ملح وفلفل
الطريقة:
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُفرد العجين بواسطة النشابة على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق بسُمك حوالي نصف سنتيمتراً.
- يُدهن قالب الفطيرة بقليل من الزيت، ويوضع العجين (مع الضغط باليد) حتى يأخذ شكل القالب، مع التخلص من العجين الزائد على الأطراف ويُثقب بواسطة أطراف شوكة (يُمكن استخدام العجين الزائد، كما يُمكن استخدام عدة قوالب صغيرة بدلاً من قالب كبير).
- يُخفق الحليب مع الكريمة والبيض جيداُ في وعاء عميق، حتى تتداخل المكونات، يُضاف المشروم، ويُتبل الخليط بالملح والفلفل مع التقليب.
- تُرص قطع الطماطم ومكعبات الجبن بالتبادل في القالب، ثم يُصب فوقها خليط الحليب والبيض، تُخبز الفطيرة في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضُج الحشو ويحمرّ السطح.
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