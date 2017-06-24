اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب2017-06-24 03:59:41
تستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد اتهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وأدى النطرون.
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تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
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«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
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كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
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المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
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مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
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البيت الأبيض: خلاف الخليج مع قطر «مسألة عائلية»
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى، هو نزاع يجب حله بين الدول بشكل مباشر، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية. وأضاف ...Fri, 23 Jun 2017 19:25:00 GMT
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تسريب مواصفات هاتف يوتافون-3 الروسي الصيني - محيط
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف أي فون-3 الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة Engadget معلومات عن موعد إطلاق ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
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رئيس البرلمان العربي يدين محاولة الاعتداء على الحرم المكي
أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي حاول منفذوها، استهداف الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، منوها بإحباط قوات ...Fri, 23 Jun 2017 23:04:50 GMT
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وزير الأوقاف الفلسطيني يدين محاولة استهداف الحرم المكي الشريف
وقدم ادعيس - في إتصال هاتفي مع قناة (العربية) الإخبارية الجمعة التحية الى الأمن السعودي ليقظته وحماية الحرم المكي من أى خطر ، لافتا إلى أن هذه العملية جبانة وأن من ...Fri, 23 Jun 2017 22:49:55 GMT