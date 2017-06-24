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اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب
شاكوش - محكمة

اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب

2017-06-24 03:59:41

تستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد اتهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وأدى النطرون.

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