اليوم.. نظر طعن "إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة"2017-06-24 03:48:03
تستكمل المحكمة الإدارية العليا اليوم، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
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